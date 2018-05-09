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Ekonomi

41 WTO üyesi ticarette yükselen tansiyonla ilgili endişelerini duyurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO), örgütün 41 üyesi tarafından imzalanan, ticarette yükselen tansiyon ve korumacı politikalarda görülen artış ile ilgili endişeleri ifade eden bir açıklama gönderildi

09 Mayıs 2018 13:55

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO), örgütün 41 üyesi tarafından imzalanan, ticarette yükselen tansiyon ve korumacı politikalarda görülen artış ile ilgili endişeleri ifade eden bir açıklama gönderildi.
WTO Genel Konseyi’ne 8 Mayıs tarihinde iletilen ortak açıklamada WTO Genel Konseyi’nin toplanmasını ve hükümetlerle aralarındaki sorunları iletişim ve WTO aracılığıyla çözmeleri önerildi.
Yapılan açıklamada, WTO tarafından şekillendirilen sağlıklı, kurallara dayanan ve çok taraflı olan ticari sistemin ülke ekonomilerine büyük katkı sağladığı ve küresel ekonomi için de sağlıklı olduğunun altı çizilirken, 41 ülkenin ticarette yükselen tansiyondan endişeli oldukları belirtildi.

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