41 milyon liralık unutkanlık

Milli Piyangonun şans oyunlarında çekiliş sonuçlarına iyi bakmayan talihliler, geçen yıl kazandıkları 40 milyon 918,2 bin liralık ikramiyeyi almadı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer'den edinilen bilgiye göre, piyango bileti alanların bunları bir kenara atması, ikramiye kazanan numaralara bakılmaması veya dikkatli şekilde incelenmemesi sonucu, her yıl büyüklü küçüklü milyonlarca liralık ikramiye Milli Piyango'ya bırakılıyor.

Sayısal Loto, Hemen Kazan, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunlarından elde edilen çok sayıda ikramiye de alınmadığı için Milli Piyango'ya kalıyor.





BÜYÜK İKRAMİYE PİYANGONUN





Milli Piyango İdaresi verilerine göre, vatandaşlar, 2009 yılında, 1 yıllık zaman aşımı süresi içinde alınmayan yaklaşık 41 milyon liralık ikramiyenin 19 milyon 146 bin 813 lirasını piyango biletleri oluşturdu. Bu şekilde piyangoda geçen yıl her 100 liralık ikramiyenin 8 lirası idareye kaldı.

Sayısal Lotoda kazanıldığı halde vatandaşın tahsil etmediği ikramiye tutarı 8 milyon 944 bin 505 lira, Süper Lotoda 4 milyon 571 bin 30 lira, Şans Topunda 4 milyon 448 bin 740 lira, On Numarada 3 milyon 368 bin 436 lira ve Hemen Kazanda ise 438 bin 701 lira olarak belirlendi. Sayısal oyunlarda her 100 liralık ikramiyenin 5 lirası talih kuşuna bırakıldı. Hemen Kazanda ise alınmayan ikramiye oranı yüzde 1 olarak tespit edildi.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye olarak vatandaşa 30 milyon lira, tarihinde bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye olan 24,9 milyon lirayı da Süper Loto ile veren Piyango İdaresi, bu şekilde vatandaşın unutkanlığı ve dalgınlığı sonucunda söz konusu rakamların çok üzerinde bir ikramiyeyi kazanmış oldu.



144,5 MİLYON LİRAYI BIRAKTILAR





Bu arada şans oyunlarında ikramiyeler alınmadığı için son 5 yılda Milli Piyango İdaresine bırakılan para 144 milyon 473 bin 938 liraya ulaştı. Bunun 62 milyon 510 bin 844 lirasını piyango bileti, 43 milyon 274 bin 593 lirasını Sayısal Loto, 18 milyon 188 bin 875 lirasını Şans Topu, 12 milyon 408 bin 193 lirasını On Numara, 4 milyon 850 bin 266 lirasını Süper Loto ikramiyesi oluşturdu.



YILLARA GÖRE ALINMAYAN İKRAMİYELER





Milli Piyango İdaresi'nden (2005-2009) son 5 yılda alınmayarak, zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları şöyle:

Yıllar Alınmayan İkramiye (TL)

--------- --------------------------

2005 24.222.201,35

2006 22.607.116,61

2007 23.479.988,80

2008 33.246.407,98

2009 40.918.226,77