41 kere Masallah!

Fenerbahçe Ülker Beko Baskotbol Ligi'nd 2. haftasında oynadığı Kepez Belediyesi'ni 41 sayı farkla 90-49 yenerek kazandı.





Yeni yapılan 3 bin 500 kişilik Kepez Belediyesi Spor Salonu'ndaki maça hızlı başlayan taraf, konuk ekip Fenerbahçe Ülker oldu. Fenerbahçe Ülker, ilk 5 dakikayı Vidmar ve Mirsad'ın sayılarıyla 14-5 önde geçti. Üstün oyununu periyot sonuna kadar sürdüren Fenerbahçe Ülker, Mirsad Türkcan'ın 16 sayı kaydettiği ilk periyotu, 20 sayı farkla 29-9 önde tamamladı.



Konuk takım ikinci periyotun başında Smith'in art arda bulduğu 3'lüklerle farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 40-14. Fenerbahçe Ülker, maçın 25. dakikasını da 43-14 üstün geçti. Kepez Belediye'de, Bavcic, Taylor ve Martin'in hücumlardan üst üste boş dönmesi nedeniyle fark 33 sayıya kadar çıkarken, devre Fenerbahçe Ülker'in 50-22 üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısına da Fenerbahçe Ülker etkili başladı. 3. çeyreğin ilk 5 dakikası, 59-26 misafir takımın üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Ülker, Smith'in pota altından ve uzaktan bulduğu sayılarla 3. periyotu 37 sayı farkla 69-32 önde bitirdi.



Son çeyreğin, karşılıklı atılan sayılarla geçilen ilk 6 dakikası sonunda Fenerbahçe Ülker, farkı 40 sayıya kadar çıkardı: 81-41. Konuk takım maçtan da 41 sayı farkla 90-49 galip ayrıldı.



Kepez Belediye'de hiç bir oyuncu çift haneli sayılara ulaşamazken, Fenerbahçe Ülker'de Smith 20 ve Mirsad da 16 sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.



KEPEZ BELEDİYE: 49 - FENERBAHÇE ÜLKER: 90

Salon: Kepez Belediyesi Spor Salonu

Hakemler: Murat Biricik xx, Serkan Emlek xx, Turgut Işık xx

Kepez Belediye: Bavcic xx 7, Levent Bilgin xx 8, Martin xx 7, Ali Berent x 1, Taylor x 4, Serkan İnan x, Arda x 5, Hakan Erol xx 8, Mesut Ademoğlu xx 9, Melih x, Güven x

Fenerbahçe Ülker: Green xx 2, Mirsad xxx 16, Kaan Mrsic xxx 9, Vidmar xx 8, Preldzic xxx 10, Hakan Demirel x, Enes xx 8, Oğuz xx 11, Smith xxx 20, Rasim xx 6, Faik x

1. Periyot: 9-29

Devre: 22-50 (Fenerbahçe Ülker lehine)

3. Periyot: 32-69 (Fenerbahçe Ülker lehine)

