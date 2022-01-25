41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürileri belli oldu

İKSV tarafından 8-19 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan 41. İstanbul Film Festivali’nin jüri üyeleri belirlendi. Onur Ünlü başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak 41. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kapsayan Türkiye Sineması filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi.

Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstleniyor. Onur Ünlü başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.

Ulusal Yarışma Ödülleri

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film 150.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 50.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10.000'er TL ile ödüllendirilecek. En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanana Alametholistic tarafından 10,000TL, jürinin En İyi Özgün Müzik dalında seçtiği film müziğinin bestecisine LU Records tarafından 5.000 TL verilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50.000 TL verecek.

Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 20.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmen Kıvılcım Akay, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil ve yönetmen Yunus Emre Yalçın.

Ulusal Kısa Film Yarışma Jürisi

Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla yapılıyor. Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 10.000 TL ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri yapımcı Cihan Aslı Filiz, oyuncu Aslı İnandık ve yönetmen Malaz Usta.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü Jürisi

2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 30.000 TL ödül veriliyor. Seyfi Teoman İlk Film Ödülü iki yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.

Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmler bu ödüle aday olabiliyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Nisan Dağ, sinema yazarı ve film programcısı Cédric Succivalli ve yapımcı Çağıl Bocut yer alıyor.