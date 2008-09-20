40'lık modeller geri döndü

Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Eva Herzigova, Cindy Crawford, Christy Turlington ve Stephanie Seymour. Aktrisler ve şarkıcılar moda dergilerinin kapaklarını ele geçirmeden önce bu dergilerin “esas kızları” onlardı. 1990’lı yıllarda süper modeller, tanınan markaların yüzü olmak için dudak uçuklatan rakamlarla anlaşmalar yapıyordu.

2000’li yıllarda süper modellerin altın devri bitti. Bu anlaşmalardaki astronomik paraları Hollywood yıldızlarıyla seksi şarkıcılar “kaptı”. Ama son iki yılda süper modeller dergi sayfalarına ve billboard’lara geri dönüyor. Ardı ardına modaevlerinin kampanyaları için poz veriyor.



Claudia Schiffer tekrar kapak kızı

Bu altılının içinden son dönemde gündeme gelen model 38 yaşındaki Claudia Schiffer oldu. Alman model bu yıl moda dergilerinin kapaklarını süsledi. Önce Vogue’un Alman versiyonunun kapağına çıktı. Ardından Vogue’un İspanya, Vanity Fair’in İtalya versiyonu için kapak pozu verdi. Amerikan Vanity Fair’in ağustos sayısı için Cindy Crawford, Christy Turlington, Stephanie Seymour ve Naomi Campbell ile Mario Testo’nun objektifine poz verdi.



Chanel’in, Louis Vuitton’un, Salvatore Ferragamo’nun 2008 ilkbahar-yaz kampanyalarında yer aldı. Ferragamo ve Chanel ile işbirliği 2008-2009 sonbahar-kış sezonunda da devam etti. Schiffer Chanel’in reklam kampanyasının çekimlerinde siyah küt bir perukla çıktı kameraların karşısına.



1970 doğumlu Naomi Campbell modellik kariyerine hiç ara vermedi; ama oyunculara ve şarkıcılara gösterilen ilgiden ötürü kapak olduğu dergi sayısı giderek düştü, cebine daha az para girdi. Vogue dergisinin Fransız edisyonuna kapak olan ilk siyah Naomi Campbell’dı. Campbell siyah modelleri destekleyen ve geçen yıl ölen modacı Yves Saint Laurent’ın da arkadaşıydı. Kaprisleriyle ve asabi halleriyle tanınan İngiliz model bu sezon Laurent’ın yeni kampanyası için uzun, seksi bacaklarını gösteren fotoğraflar çektirdi.



Evangelista 43 yaşında Prada’nın reklam kampanyasında

Linda Evangelista da Campell gibi mesleğinden hiç uzak kalmadı. Podyumlarda yürümese de kozmetik markalarının yüzü oldu. Saçını ve kesimini sürekli değiştirdi, ismini unutturmamayı başardı. 43 yaşında Prada’nın 2008-2009 sonbahar-kış reklam kampanyasında yer aldı. Kanadalı manken zamanının en iyi para kazanan isimlerindendi. 1990’lı yıllarda konuyla ilgili gündeme gelen bir açıklama da bulunmuştu. Açıklamasında"10 bin doların altında bir teklif için yatağımdan bile kalkmam” dedi.



1968 doğumlu Stephanie Seymour, Elite Model Look Yarışması’nda kazandığı birincilikle adını duyurdu. Gun’s’n Roses’ın solisti Axl Rose’un kız arkadaşı olduğu dönemde “November Rain” ve “Don’t Cry” kliplerinde oynadı. Victroia Secret mankenliği yaptı, Playboy’a çıplak poz verdi. En çok Versace ve Chanel defilelerinde yer alındı. Bir ara L’Oreal kampanyalarında görev aldı.



Stephanie Seymour iki sezonda beş marka için poz verdi



Seymour 2008 yılıyla birlikte reklam kampanyalarına sıkı bir dönüş yaptı. Louis Vuitton ilkbahar-yaz kampanyasında Naomi Campbell, Eva Herzigova, Claudia Schiffer, Angela Lindvall ve Natalia Vodianova ile poz verdi.



Salvatore Ferragamo, Claudia Schiffer ile yaptığı gibi Seymour’la da kampanya fotoğrafı anlaşması imzaladı. Loewe kış koleksiyonunu Seymour ile yaptığı çekimlerle tanıttı. Pop dergisi yaz sayılarından birinin kapağını, Seymour’a ayırdı.



40’ına merdiven dayadı ama Escada onu seçti

39 yaşınaki Christy Turlington gençliğinde Calvin Klein’ın en bilinen kadın modellerinden biriydi. Maybelline, Giorgio Armani, Chloe, Yves Saint Laurent ile binlerce dolarlık anlaşmalar imzaladı. 1991 yılında Maybelline ile yaptığı anlaşmadan aldığı rakam ;tam am 800 bin dolardı.



Turlington süper modellere rağbet azalınca bir süre ortadan kayboldu. Döndüğünde Puma ile birlikte kendi adını taşıyan bir koleksiyon çıkardı. Koleksiyonda yoga ve pilates yapanlara uygun ürünler yer aldı. Turlington son olarak Escada’nın yeni sezon kampanyasında arz-ı endam ediyor.



Çek asıllı ve 1973 doğumlu Eva Herzigova Guess, Givenchy, Calvin Klein ile çalıştı ama onu en çok tanıtan marka Wonderbra oldu. Markanın yollara yerleştirilen afişleri kaza oranını artırdığı için kaldırıldı. Modellikten 15 milyon dolardan fazla kazanan Herzigova, Louis Vuitton’un sonbahar-kış kampanyasının yüzü.