400 polisle 'şafak' operasyonu

Şanlıurfa polisi, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, kapkaç ve gasp gibi suçlardan aranan 58 kişi için sabah saatlerinde harekete geçti.

Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, kapkaç, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlardan aranan bazı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 400 polisin katılımıyla sabaha karşı kent genelinde, önceden belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Günün ilk ışıklarında düzenlenen baskınlarda, polis, 14'ünün hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.