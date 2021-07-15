400 kişinin katıldığı kongreden sonra bir kişinin testi pozitif çıktı; 40 kişi karantinaya alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 400 kişinin katıldığı Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi'nin geçtiğimiz pazara günü düzenlenen kongresinden sonra test yaptıran S.M.'de corona virüsü tespit edildi. Kongrede S.M. ile temaslı olan 40 kişi, karantinaya alındı.

Koronavirüs salgınında aşılama hızının artması ve vaka sayılarının düşmesinin ardından kuralların gevşetilmesinin ardından kongreler, düğünler ve toplu etkinlikler yapılmaya başlandı.

Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi’nce pazar günü Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde olağan kongresi düzenlendi. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu sürerken kooperatife bağlı yaklaşık 400 kişinin oy kullandığı kongrede az sayıda kişinin maske taktığı görüldü.

Kongre sonrası görülen semptomlar üzerine S.M., Covid-19 testi yaptırdı. S.M., sosyal medya hesabından duyuru yaparak, sonucun pozitif çıktığını ve kendisiyle temaslı olanların da test yaptırması gerektiğini belirtti.

Bartın Sağlık Müdürlüğü, kongreye katılan kişiyle görüşerek, kimlerle temaslı olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı. Bu sabah itibarıyla kongredeki 40 kişinin cep telefonlarına mesaj gönderilerek, karantinaya alındıkları bildirildi.

Filyasyon ekipleri, diğer temaslıları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kongreye katılan üyede delta varyantı olmadığını sadece Covid-19 tespit edildiğini belirtti.