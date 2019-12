-400 İŞÇİ KENDİLERİNİ FABRİKAYA KAPATTI KOCAELİ (A.A) - 08.05.2011 - Kocaeli'de, işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınmasını isteyen 400 işçi, kendilerini fabrikaya kapattı. İzmit'te kurulu bulunan Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi Fabrikası'ndan 9 işçinin çıkarılmasını protesto eden ve arkadaşlarının geri alınmasını isteyen fabrikadaki 400 işçi kendilerini fabrikaya kapattı. Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Hami Baltacı, yaptığı açıklamada, 4 Mayısta işvereninin iş yeri temsilcileri ile bir araya geldiğini ve işverenin performans düşüklüğü ve fazla izin kullanmasını gerekçe göstererek 9 kişiyi işten çıkarma talebinde bulunduklarını söyledi. İş yeri temsilcilerinin durumu kendilerine bildirmeleri üzerine sendika olarak işverenle görüştüklerini belirten Baltacı, işverene bu durumu kesinlikle kabul edilemeyeceklerini bildirdiklerini söyledi. Fabrikadaki işçilerle görüştüklerini ve onlardan bu ''dayatmayı'' kabul etmemeleri istediklerini kaydeden Baltacı, ''Biz, burada çalışan arkadaşlarımıza bu duruma kayıtsız kalmamaları gerektiğini söyledik. Arkadaşlara 'bugün bu 9 arkadaşımızı atan yarın bizi de atar' dedik. Arkadaşlar da bu duruma tepki göstermek için 4 Mayıstan itibaren kendilerini fabrikaya kapattı. Bu eylemi en yüksek motivasyonla sürdürüyor. Eylemiz bu 9 arkadaşımızın işlerine geri alınmasına kadar devam edecek'' şeklinde konuştu. Buradaki tüm işçilerle aile olduklarını vurgulayan Baltacı, ''İşveren diyor ya 'Biz bir aileyiz' İşveren, işlerini gördükleri sürece onları aile olarak görüyor. Aile içerisinde her şey olabilir. Ama aile üyeleri her durumda birbirine sahip çıkmalı. Ancak iş veren bunu yapmıyor'' diye konuştu. Önceki yıllarda işçi ile işveren arasında herhangi bir sorun olmadığını buna rağmen işverenin işçileri geçtiğimiz günlerde işten çıkarmalarının manidar bir anlamı olduğuna inandıklarını belirten Baltacı, ''Burada işvereni samimi bulmuyoruz. Eğer bir işçinin, performans düşüklüğü varsa, bu işçi ile görüşülür ve uyarılır. Ancak işveren böyle bir şey yapmadı. Bununla da işverenin amacının işçileri korkutmak ve sindirmek olduğu anlaşılıyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz'' dedi. İş yeri temsilcisi Kahraman Aynacı ise kendilerini fabrikaya kapatan 400 kişinin çok vahim bir durumda olduğunu, buradaki çalışanların evlerine gidemediğini söyledi. İşçilerin sandalyelerin ve yere serdikleri kartonların üzerlerinde uyuduklarını belirten Aynacı, işçilerin acil durumlar dışında hiç bir şekilde fabrikadan ayrılmadıklarını belirtti. 400 kişinin fabrikanın yemekhanesinde ve idari binasındaki koridorlarda dinlendiklerini ve burada gününü geçirdiklerinin vurgulayan Aynacı, mekan eksiliğinden dolayı işçilerin nöbetleşe dinlediklerini ve uyuduklarını söyledi. Bütün olumsuzluklara rağmen işçilerin çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Aynacı, ''400 işçi 80 kişilik vardiyalar halinde çalışıyor. Vardiyası biten eve gitmek yerine buradaki diğer işçi arkadaşlarıyla gece-gündüz birlikte kalıyor. Ancak hali hazırda işimiz zaten ağır, bir de arkadaşlarımız dinlemeden ve rahat bir şekilde uyumadan çalışmaya gittiklerinde bu kişilerin iş daha tehlikeli hale geliyor. İşveren bir an önce üzerine düşeni yapmalı.'' şeklinde konuştu. Durumdan dolayı bazı işçilerin psikolojisinin de bozulduğunu kaydeden Aynacı, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İş yerinde, işveren yemek imkanı sağlıyor. Ancak tek sıkıntımız bu şartların daha da ağırlaşması. Herkes birbirine 'yarın bana ne olacak' diye soruyor. Ben, çarşamba gününden bu yana eve gitmiyorum. Dün ailelerimiz bizi ziyaret etmeye geldi. Burada çok duygusal anlar yaşadı. İşçiler fabrikayı terk etmemek adına fabrikayı çevreleyen tellerin gerisinde aileleriyle görüştü. Çalışanlar, çocukları ve eşleriyle görüştü. Biz bu duruma açık görüş diyoruz. Çünkü biz, dışarı çıktığımız anda işverenin bizi almayacağını biliyoruz.''