T24 LogoT24 Logo
Gündem

400 bin kişi domuz gribini atlattı

Akdağ, şu ana kadar 250 bin kişinin domuz gribi aşısı olduğunu belirterek 400 bin kişinin de hastalığı atlattığının tahmin edildiğini açıkladı.

14 Kasım 2009 02:00

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şu ana kadar 250 bin kişinin domuz gribi aşısı olduğunu belirterek 400 bin kişinin de hastalığı atlattığının tahmin edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzzıssıha Merkezi’nde yapılan test ile 1100 kişinin domuz gribine yakalandığı tespit etmişti. Akdağ, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, “Domuz gribi nedeniyle 5 bin kişi ölecek” gibi bir ifadeyi hiç kullanmadığını belirterek, “Risk var dedim, ama tedbir alınmazsa diye de belirttim” dedi.
 
Akdağ, getirilen aşıların hamilelere uygulanabileceğini, ancak ekstra bir tedbir olarak içinde daha az madde bulunan Kasım sonu gelecek aşılar tercih edileceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24