400 bin kişi domuz gribini atlattı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şu ana kadar 250 bin kişinin domuz gribi aşısı olduğunu belirterek 400 bin kişinin de hastalığı atlattığının tahmin edildiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzzıssıha Merkezi’nde yapılan test ile 1100 kişinin domuz gribine yakalandığı tespit etmişti. Akdağ, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, “Domuz gribi nedeniyle 5 bin kişi ölecek” gibi bir ifadeyi hiç kullanmadığını belirterek, “Risk var dedim, ama tedbir alınmazsa diye de belirttim” dedi.



Akdağ, getirilen aşıların hamilelere uygulanabileceğini, ancak ekstra bir tedbir olarak içinde daha az madde bulunan Kasım sonu gelecek aşılar tercih edileceğini söyledi.

