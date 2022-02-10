40 yıllık zirve yenilendi; ABD'de enflasyon ocakta yüzde 7,5'e yükseldi

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 arttı. Ocakta aylık artış ise 0,6 olarak gerçekleşti. Beklentiler ise enflasyonun yüzde 7,3 oranında artacağı yönündeydi. Böylece ABD'de enflasyon 40 yıllık zirvesini yeniledi.

Yıllık enflasyon 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam ederken, aralıkta yıllık bazda yüzde 7 artmıştı.

ABD enflasyon verisi Fed'in para sıkılaşması için önem arz ederken, son Fed toplantısında Başkan Jerome Powell, mart ayında faizi artırmayı düşündüklerini dile getirmişti.

Fed'in faiz artırımı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ülkelerin para birimleri üzerinde baskılayıcı etkiye sebep oluyor.