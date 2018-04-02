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40 yıllık tespihini Erdoğan'a hediye etti

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı'nın başladığı günlerde askerlere demlediği çayla gündeme gelen 85 yaşındaki Hacı Muhammet Bulut, dün Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 40 yıldır yanında taşıdığı tespihi hediye etti

02 Nisan 2018 20:43

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı\'nın başladığı günlerde askerlere demlediği çayla gündeme gelen 85 yaşındaki Hacı Muhammet Bulut, dün Hatay\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 40 yıldır yanında taşıdığı tespihi hediye etti.
Hatay\'ın Hassa İlçesi\'nde yaşayan Hacı Muhammet Bulut, dün kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı karşılayan ekibe katılan Hacı Muhammet Bulut, 40 yıl önce zeytin çekirdeklerini işleyerek yaptığı ve o günden beri üzerinde taşıdığı tespihini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la görüşme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyleyen Bulut, kendisine bu fırsatı sunanlara teşekkür edip Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a da uzun bir ömür dileğinde bulundu.

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