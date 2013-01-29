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Bilim / Teknoloji

40 yıllık Atari firması iflas etti!

İflasın eşiğine gelen şirketin borcunun 5 milyon dolar olduğu açıklandı.

29 Ocak 2013 19:21

1972'de kurulan ve bir döneme damgasını vuran efsanevi video oyunu tasarımcısı şirket, 1999 yılında bir Fransız firmasına satılmış, o günden bu yana hiçbir kar elde edememişti.

ABD’li Atari Firması, yakın zamanda iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Firmanın borçlarını mahkeme garantisi altında erteleyip, yeniden yapılandırmaya gitmeyi planlıyor. 

Oyun platformlarının dijital standarda geçmesi ve mobil konsolların öneminin artmasıyla Fransız şirketleri alandaki etkilerini yitirmeye başladı.

Atari’nin bilinen oyunları arasında Pong, Asteroids, Centipede, Missile Command ve Tempest bulunuyordu.

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