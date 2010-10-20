40 yıl sonra işe gitmeye gerek kalmayacak

T24 - Amerikalı ünlü düşünürlerden Alvin Toffler'ın tahminlerine göre, gelecek 40 yıl içinde kadınlar şimdiye kadar benzeri görülmemiş biçimde iktidarda olacak, Batı'ya Müslüman göçü artacak ve artık "işe gitmek" gerekmeyecek.

1970'de yazdığı "Gelecek Şoku" kitabıyla, gelecek bilimi olarak da adlandırılan "fütürolojinin" öncülerinden olan Alvin Toffler'ın, kitabının yayınlanmasının 40. yıldönümü nedeniyle bir ekiple birlikte hazırladığı rapordaki tahminlere göre, Güney Afrika önemli bir ekonomik gelişme kaydederken, Orta Doğu'da dini ve etnik hareketlerden kaynaklanan karışıklıklar hakim olacak.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen bir toplantıda açıklanan "Gelecek 40 Yıl için 40 Tahmin" adlı rapora göre, giderek daha fazla insan, büyük üretici ve dağıtıcılara daha az bağımlı olmak için kendi sebzelerini yetiştirecek ve kendi gıdalarını üretecek.

Yüksek hızlı internet standart olacak ve bu sayede yaygınlaşacak videokonferans sayesinde çalışmak için artık büroya gitmeye hiç gerek kalmayacak ve insanlar dünyanın neresinde olursa olsunlar çalıştıkları işlerini yapabilecekler.

Kuzey Kore ve İran gibi sadece bir avuç ülke "haydut devletler" olarak değerlendirilmeye devam ederken, dünyanın en büyük ekonomik gücü haline gelecek olan Çin, faiz oranlarını etkilemek için Brezilya ve Hindistan ile enerji ihtiyacını karşılamak için de Venezuela ve bazı Afrika ülkeleriyle işbirliği yapacak.



ABD, ÇİN'e bağımlı hale gelecek

Gelecek 40 yılın tahminine göre, ABD de, yenilenebilir enerji sistemleri, melez motorlu otomobil, radar ve silah üretebilmek için gerekli olan yeni değerli metaller nedeniyle Çin'e bağımlı olacak.

Alternatif enerji biçimlerinin gelişmesi dolayısıyla Suudi Arabistan, İran, Irak ve Körfez ülkeleri ile Rusya ve Venezuela'nın "fosil yakıtlar sonrası dünyanın kaybedenleri" olacağı kaydedilen raporda, Hristiyanlığın güney yarıküre ülkelerinde yayılırken, daha fazla sayıda Müslümanın Batı ülkelerine göç edeceği tahmin ediliyor.

Toffler'ın öngörülerine göre, iklim değişikliği çatışmalara yol açacak, buzulların erimesi yeni petrol ve mineral zenginliklerinin keşfedilmesini sağlayacak. Suların yükselmesi, deniz kıyıları boyunca yaşayan halkın kitleler halinde başka yerlere göçüne yol açacak.

Nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle ihtiyarların bakım giderlerinin dörde katlanacağı ve Amerikan yaşam sigortası sistemlerinin bugünkü şekliyle devam edemeyeceği öngörüsünde bulunan Toffler, yeni sigorta sisteminin ne olacağının bilinmediğini, ancak toplumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde olacağını belirtiyor.

Gelecek 40 yılın tahminine göre, kadınlar, şimdiye kadar görülmemiş bir oranda önemli görevlere gelecekler.



Gigabyteyerine petabyte





Toffler ve ekibi, bilgi iletimindeki hızın artışı dolayısıyla, dünyanın, gigabyte üzerinde bir veri depolama birimi ve bilişim kuvveti olan "petabyte kainatına" gireceği öngörüsünde de bulunuyor.

Alvin Toffler, Gelecek Şoku'nda yazdıklarıyla, bilim ve teknolojinin çok hızlı gelişeceğini, bu nedenle insanların çoğunun bilgi bombardımanını sindirmekte güçlük çekeceğini ve gerçek yaşamla bağlarını koparmaya çalışacaklarını önceden kestirmişti.

Toffler'ın, kitabında bilgi iletiminde hızın artacağı, eşcinsel evliliklerin gündeme geleceği ve çevre felaketlerinin çoğalacağı gibi başka öngörüleri de doğru çıkmıştı.

Sosyolog Toffler'ın birçok dile çevrilen kitabı, şimdiye kadar 6 milyondan fazla sattı.



