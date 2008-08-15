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Yaşam

40 yıl sonra gelen kitap

Edebiyat öğretmeni Mehmet Zeki Gündüz, ilk görev yeri Ünye'de 40 yıl önce ödevle topladığı masalları kitaplaştırdı.

15 Ağustos 2008 03:00

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrencilerine verdiği ödevle topladığı yöreye özgü masalları, ''Ünye Masalları'' adıyla kitap haline getirdi. İTK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edebiyat Öğretmeni 63 yaşındaki Mehmet Zeki Gündüz, 1966 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsünü bitirdikten sonra göreve başladığı Ünye'de, öğrencilerine çevrelerindeki büyüklerinden yöreye özgü masalları derlemeleri yönünde ödev verdi.

Ödevleri toplayan Gündüz, öğrencilerine bu masalları bir gün kitap haline getireceğini söyledi. Gündüz, yıllar sonra artık her biri meslek sahibi olmuş öğrencilerinin verdiği sözü hatırlatması üzerine 40 yıl önce Ünye'den topladığı masalları, kitaplığından çıkararak yine o dönemdeki öğrencilerinin maddi desteğiyle kitap haline getirdi. Kitabı 1000 adet basılan Gündüz, masalların altına, yörede o masalı anlatan kişilerin ve derleyen öğrencilerin adlarını da yazdı. (AA)

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