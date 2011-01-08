40 yıl sonra dünya ekonomisi nasıl olacak?

T24 - Mali denetim şirketi PriceWaterhouseCoopers, Dünya Bankası verilerinden hareketle dünya ekonomisinin 2050’deki fotoğrafını çekti.



Hazırlanan raporda günümüzde dünya ekonomisinin patronu olan G7 ülkelerinin 40 yıl sonra, aralarında Türkiye’nin de olduğu E7 ülkeleri tarafından tahttan indirileceği belirtildi.Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Dünyanın en prestijli finans denetim kurumları arasında yer alan ve raporları dünyaca ünlü yatırımcılar tarafından dikkatle incelenen PriceWaterhouseCoopers (PwC) 2050’de dünya ekonomisinin alacağı şekille ilgili bir rapor yayınladı. Guardian gazetesi tarafından içeriği açıklanan rapora göre ABD, 2050’de dünyanın en büyük ekonomisi olma unvanını Çin ve Hindistan’a kaptıracak. Türkiye ise 2009-2050 periyodunda dünyanın en hızlı büyüyen 6’ncı ülkesi olarak ve yüzde 5.1’lik büyüme ortalaması tutturacak. Türk ekonomisi satın alma paritesine göre hesaplandığında 5.3 trilyon dolar seviyesine ulaşacak. Türkiye, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi dev ekonomilerle kafa kafaya gelecek.



2009 yılına kadar hazırlanan bütün Dünya Bankası verileriyle birlikte ülkelerin gelecekte beklenen nüfus büyümeleri ve ekonomik kalkınma modellerini inceleyen kuruluş, dünya ekonomisine yön veren G7’nin de 2030 yılından itibaren gücünü kaybetmeye başlayacağını belirtti.



PWC’nin tahminine göre, 2030’da satın alma paritesi baz alınarak yapılan hesaplamada E7 (Gelişmekte olan 7) ülkeleri (Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Meksika, Endonezya ve Türkiye), G7 ülkelerini (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) ekonomik büyüklükte geride bırakacak. Sabit fiyatlarla yapılan hesapta ise bu durumun 2050’de gerçekleşeceği belirtiliyor. Gelişmekte olan ulusların, Batı’daki rakiplerine oranla çok daha hızlı bir büyüme sürecine girdiğinin belirtildiği raporda, “Şu an dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 9’u gelişmiş ülkelere ait fakat 2050’de bu rakam 4’e düşecek” yorumu yapıldı.





Türkiye dünya liginde 12’nci



Satın alma gücü paritesine göre 2009 milli geliri 1 trilyon dolar olan Türkiye’nin, 2025’te 2 trilyon 109 milyar dolara ulaşması 2050 yılında ise 5 trilyon 298 milyar dolarla dünya sıralamasında İngiltere ve Fransa’nın ardından 12’nci sıraya oturması bekleniyor. 40 yılda Türkiye’nin, İtalya ve Kanada’ya 2 trilyon dolar fark atması bekleniyor.





En hızlı büyüyen 6’ncı ekonomi



PWC’nin raporunda 2009-2050 arasında en çok gelişen ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Yüzde 8.8 büyüme oranıyla birinci sırada olan Vietnam, Hindistan, Nijerya, Çin ve Endonezya’yı takip eden Türkiye’nin yüzde 5.1 oranında büyümesi bekleniyor.







