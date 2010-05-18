'40 yıl sonra balık yok'

T24- BM Çevre Programı'nın "Yeşil Ekonomi Girişimi Dairesi"nin özel danışmanı Pavan Sukhdev, ABD'nin New York kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, balık avının yeniden yapılanması gerektiğini, çünkü aşırı ve plansız avlanmalar sonucu 2050 yılına gelindiğinde okyanuslarda balık kalmayacağını bildirdi.



Bioçeşitlilik ve çevrebilim uzmanı Hindistanlı Pavan, "Eğer yaptığımız değişik tahminler doğru çıkarsa, 40 yıl içinde artık balığımız kalmayacak" dedi.



BM'nin uzmanları, balıkların tamamen yok olması gibi "doğa kabusunun" önlenebilmesi için, ülke yöneticilerini, balıkları korumak için bölgeler oluşturulması başta olmak üzere etkili önlemler almaya çağırdı.



İnsanların kendi geçim kaynaklarını yok ettiklerini belirten UNEP'in Alman müdürü Achim Steiner, "Kurumlarımız, hükümetler kötü gidişatı değiştirme gücüne sahiptirler" diye konuştu.



Steiner, 30 küsur ülkenin UNEP'le işbirliği yaptığını, başka ülkelerin de çevre politikalarını gözden geçirdiklerini söyledi.



Bazı BM uzmanları, dünyanın balık rezervlerin azalmasının sadece doğa sorunu teşkil etmeyeceğini, aynı zamanda bir milyar insanın geçim kaynağı olmasından ötürü balığın yok olmasının çok ciddi beslenme sorunu doğuracağını belirtiyor.



Rapor, bu yıl içinde dünya kamuoyuna ayrıntısıyla açıklanacak.