-40 yıl kızlarını eve kapatan baba yakalandı VİYANA (A.A) - 25.08.2011 - Avusturya'nın Braunau bölgesinde, 40 yıldan fazla bir süre boyunca eve kapatıp, sosyal hayatla irtibatlarını kestiği iki kızına cinsel tacizde bulunan 80 yaşındaki kişi yakalandı. Yukarı Avusturya bölgesi polisi yayımladığı bildiride, babanın, hemen hemen tüm hayatları evin içinde geçen ve şu anda 53 ve 45 yaşlarında olan kızlarına bu yılın mayıs ayına kadar tecavüz ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığından şüphelenildiği belirtildi. Bu kişinin, kızlarını silahla tehdit ederek, her türlü sosyal teması yasakladığı kaydedildi. Bölge polisi şefi Alois Lissl, ORF televizyonuna yaptığı açıklamada, babanın darp, yaralama, işkence, ihmalkarlık, tehdit ve tecavüzle suçlandığını söyledi. Akli melekeleri yetersiz olan kızların, mutfakta ahşap bir bankta uyuduklarını anlattıkları ifade edildi. Lissl, kızların dışarıdan tıbbi tedavilerinin yapıldığını, ancak oldukça gözü korkmuş olan kızların olan biteni anlatmadıklarını söyledi. 2008'de ölen kızların annesinin de kötü muamelelere maruz kaldığı düşünülüyor. Bu durum, eve düzenli olarak gelen bir sosyal yardım görevlisinin mayıs ayında polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı. Baba, mayıs ayında, kızlarından birine yeniden tecavüz etmeye yeltendi, ancak kızın itmesiyle yere düştü, bir daha da kalkamadı ve iki gün sonra kızların çağrısıyla eve gelen bu görevli tarafından yerde bulundu. Polis, kızların, yerden kalkması için babalarına yardımcı olmayı reddettiklerini kaydetti. Sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden kişinin önce hastaneye ardından da yaşlılar evine gönderildiği bildirildi.