40 yıl çalıştı insan gücüyle çalışan araba yaptı

T24- İngiliz mühendis Charles Samuel Greenwood, 40 yıllık uğraşın ardından ‘The HumanCar-İmagine PS’ adını verdiği insan gücüyle hereket eden otomobil üretti.





Hem elektrikli bir motor, hem de pedal çevirerek güç üretebilecek bir sisteme sahip olan araç,direksiyon yerine vücudun yöneldiği yöne göre sağa ya da sola gidiyor.



SAATE 48 KİLOMETRE HIZ



4 kişinin binebildiği, ellerin demir tutma yerlerine tutunup bu demirlerin hareketiyle çalışan araba, düz bir alanda en fazla saatte 96 km'ye ulaşabilirken, yokuş tırmanışında satte 48 km hıza kadar çıkabiliyor. Sistem, biraz kürek çekmeyi andırıyor.



Yalnızca insan gücüyle çalışan bu arabada, bir adet elektrik motoru bulunuyor ve şarj olarak hareketi sağlıyor.Yönlendirme mekanizmasının direksiyon olamayan otomobilin, daha çok vücudun yöneldiği yöne göre sağa ya da sola gideceği belirtiliyor.



İnsan gücüyle çalışan otomobilin önümüzdeki yıl seri üretime geçmesi bekleniyor.