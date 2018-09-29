40 yaş üzerindekiler için haftada üç günden fazla çalışmak zararlı

Melbourne Institute Worker Paper’da yayınlanan bir çalışma, haftada üç günden fazla çalışan 40 yaş üstü bireylerin üretkenliklerinde düşüş olduğunu ortaya koydu.

Yeşilist'te yer alan habere göre, 3 bin erkek ve 3 bin 500 kadın üzerinde yapılan araştırmada katılımcılara idrak etme ile ilgili (kognitif) testler yapıldı ve çalışma alışkanlıkları, hafızaları ve muhakeme güçleri ölçüldü. Bu testler arasında metinleri tersten okuma, kelimeleri yüksek sesle okuma ve harflerle rakamları eşleştirme gibi konulara yer verildi.

Katılımcıların bilişsel gücünün haftada 25 saate kadar çalıştıkları durumda arttığı, 25 saatten sonra performanslarında düşüş başladığı saptandı. Haftada 55 saat çalışan katılımcıların bilişsel gücü ise emekli ve işsiz katılımcılardan bile daha düşük çıktı.

Çalışmayı yürüten profesörlerden Colin McKenzie, çalışmanın beyin üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor: Belli miktarda çalışma beyni güçlendirirken, gereğinden fazla çalışmak beyin üzerinde olumsuz sonuçlar doğuruyor. McKenzie’ye göre orta ve ileri yaşlardaki bireylerin beyin performansı için çalışma saatlerindeki farklılıklar oldukça önemli ve yarı zamanlı çalışmak bu beyin fonksiyonlarının gelişmesini sağlayabilir.