40 yaş üzeri avukatların aşılanması başladı

Koronavirüs'le mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında 40 yaş ve üzeri avukatların aşılanması başladı.

Türkiye Barolar Birliği, 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Covid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu.

Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlardan Mutlu Çakan, adliyelerde duruşmalara devam ettiklerini, aşı olmanın doğru karar olduğunu belirterek, "Bazen çift maskede taksak da uzun süre kalabalıkta ve aynı ortamda kalmak bizi tedirgin ediyordu. Aşı bizi rahat görev yapar hale getirdi" dedi.

Avukat Namık Öztürk ise adliyelerde kalabalık ortamlara girdikleri için risk grubunda olduklarını vurgulayarak, "Ama bu aşının sadece 40 yaş üstü avukatlara değil daha genç meslektaşlarımıza da yapılması gerekir. Onlar daha çok duruşmaya giriyorlar, adliyede daha çok vakit geçiriyorlar. Onların da aşı olması gerekir" diye konuştu.

Öte yandan aynı hastanede, muhtarların da aşılanması devam ediyor.

İstanbul Barosu Başkanı: Avukatlar aşılanmadan beklenen fayda sağlanamaz

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise adliyelerde 40 yaş altı genç avukatların çoğunlukta olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İddia ile defalarca ifade ettik ki, bu ülkede bulaş riskinin en fazla olduğu yerler adliyelerdir. Adliyede bulunmaya “mecbur” olanların aşılanmasını istemek bir imtiyaz talebi değildir. Avukatlar aşılanmadan beklenen fayda sağlanamaz. Adliyelerde görülen işlerin niteliği, ( dosya/evrak teatisi vb) mesafe olgusunu ortadan kaldırır. Süreler durmadığı sürece bu alış-veriş devam edeceğine göre, zorunlu olarak adliyede bulunan avukatın aşılanması şarttır.

İşin pratiğine gelirsek, adliyelerdeki avukat ağırlığını genç avukatlar oluşturuyor. İstanbul’daki stajyer avukat sayısı 6.000 ve bunların çok büyük bölümü zorunlu olarak adliyelerde... Yapılan açıklamalar, bulaş riskinin daha çok bu yaşlarda olduğunu anlatıyor.51.000 avukatın levhasına yazılı olduğu İstanbul Barosunda 40-50 yaş aralığında olup bu evredeki aşılamadan yararlanacak olan meslektaş sayısı 9124..Oysa 40 yaş altı sayımız 31.618..Bu sayıya stajyerleri de eklerseniz, aşılamayı 40 yaşla sınırlandırmanın mantığını bulamayız."