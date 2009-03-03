40 yaş üstündeki işçilerin işine son!

Toroslar Devlet Hastanesi'nin temizlik ihalesini alan firmanın, ihale şartnamesinde işçiler için 18- 40 yaş sınırı koyulması nedeniyle işten çıkartacağı 40 yaş üstü 100 işçi protesto eylemi yaptı.



Hastane bahçesinde toplanan Öncü Temizlik Şirketi'nin kadrosundaki temizlik işçileri, uygulamayı pankartlar açıp sloganlar atarak protesto etti. İşçiler adına açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası Mersin Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt, ihale şartnamesine işçiler için 18- 40 yaş sınırı getirildiğini, ilgili firmanın da yasal prosedürü yerine getirmek için 40 yaş üstü işçilerin işine son vereceğini söyledi.



Hastane yönetiminin yaş sınırını ‘teknik hata’ olarak açıkladığını da ileri süren Bozkurt, Türkiye'de emeklilik yaşının 65 olduğunu, hastane başhekiminin ise 45 yaşında olduğunu hatırlattı. Bu duruma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın el atması gerektiğini kaydeden Bozkurt, “O zaman 40 yaşını geçen tüm insanlar işlerinden atılsın yerlerine 20 yaşındakiler alınsın” dedi. Bozkurt, bu olayın teknik hata olmadığını işten çıkartılmaları kolaylaştırmanın bir yöntemi olduğunu da savundu. (dha)



