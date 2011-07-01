40 yaş üstü erkeklerin çocuk sahibi olması riskli

T24 - Mount Sinai Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 40 yaşın üzerindeki erkeklerin otistik çocuk sahibi olma olasılığının, 30'un altındaki erkeklere oranla altı kat daha fazla olduğunu söyledi.



Çocuk sahibi olma yaşına ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan haberler, kadınları "ellerini çabuk tutmaları için" sık sık uyarırken, bir yandan kariyer peşinde koşan kadınlar, bir yanda çocuk yapmanın telaşına düşüyor. Kimileri gebelik tedavilerinin avantajlarından yararlanarak hamileliği 30'lu ya da 40'lı yaşlarına kadar erteliyor. Bu durum ileride doğacak çocuk için sayısız hastalık ve bozukluğa sahip olma riskini de beraberinde getiriyor.



Wall Street Journal gazetesinde konuyu ele alan Jennifer Vanderbes'e göre, ileri yaşta sahip olunan çocukların doğuştan bazı hastalıklarla dünyaya gelmesinde kadınların yaşından çok, 30'lu yaşlardaki kadınların kendilerinden çok daha yaşlı erkekleri tercih etmesinin payı var. Zira bu konuda erkeklerin kaderi de kadınlar gibi biyolojik takvimlerinin elinde.

New York'taki Mount Sinai Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 40 yaşın üzerindeki erkeklerin otistik çocuk sahibi olma olasılığının, 30'un altındaki erkeklere oranla altı kat daha fazla olduğunu söylüyor.

Apert sendromu sadece baba kaynaklı

Dünyaya gelecek bebeğin şizofren olma ihtimali 40 yaşındaki erkeklerde ikiye katlarken, 50 yaşına geldiklerinde üçe katlanıyor. 40'ına yaklaşan erkeklerin çocuklarında bipolar bozukluk (manik depresyon), epilepsi, prostat kanseri ve mem kanseri riski de artıyor. Marfan sendromu (anormal bağ dokusu) ve cüceliğin de genellikle yaşlı babalardan kaynaklandığı belirtiliyor.



1996 yılında Nature Genetics dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kafatası ve organ anormalliklerine yol açan bir genetik bozukluk olan Apert sendromu yalnızca "yaşı ilerlemiş babaların" neden olduğu bir hastalık.

2009 yılında Avustralya'nın Queensland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma kapsamında yapılan zeka testlerinde de ileri yaşta baba olanların çocuklarına kıyasla daha başarısız oldu.



Londra'daki King's College'dan uzmanlarsa yaşlı erkek fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, bunların yavrularında "gözle görülür düzeyde" sosyal davranış bozuklukları tespit edildi.



