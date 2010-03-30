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Ekonomi

40 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi İngiliz fonuna satıldı

Türkiye'de ahşap koruma sistemleri sektörünün en büyüğü olan Kayalar Kimya, Londra merkezli özel sermaye fonu Bancroft’a satıldı.

30 Mart 2010 03:00

T24 - Türkiye'de ahşap koruma sistemleri sektörünün en büyüğü olan Kayalar Kimya, Londra merkezli özel sermaye fonu Bancroft’a satıldı. Geçen sene 70 milyon euro ciro yapan şirketın 40 ülkeye ihracatı var.

Kayalar Kimya’nın finansal danışmanlığını üstlenen PDF Corporate Finance tarafından yapılan açıklamada, işlemin finansal büyüklüğünün açıklanmadığı belirtildi.

Açıklamada Kayalar Kimya’nın, ahşap ve inşaat boyaları ağırlıklı olarak geniş bir yelpazede boya üretimi ve dağıtımı yaptığı, şirketin, ürünlerini 40 ülkeye ihraç ettiği, Kayalar Kimya cirosunun 2009 yılı itibarı ile 70 milyon Euro’yu geçtiği bilgisi verildi.

Kayalar Kimya’nın önemli oranda hissesini satın alan Bancroft’un ise orta büyüklükteki firmalara yatırım yapmayı hedefleyen özel sermaye fonu olduğu, Londra, İstanbul, Sofya, Budapeşte ve Prag’da ofisleri bulunduğu belirtildi. PDF açıklamasında, “Kayalar Kimya yatırımı, şimdiye kadar 2 fonun yatırımını başarıyla tamamlayan Bancroft’un, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkaslar’da yatırımlar hedefleyen Bancroft’un, son fonu olan 3. fonunun (Bancroft3) ilk yatırımıdır” denildi.



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