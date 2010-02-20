'40 sene onlar fişledi şimdi biz onları fişliyoruz'

T24 -

'Sözlerim maksadını aştı'

'Fişleme sırası bizde'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın bir konuşmasındaki ''40 yıldır onlar bizi fişledi, şimdi de biz onları fişliyoruz'' sözleriyle ilgili açıklama yaptı.Doğan'ın ifadelerinin sadece kendisini bağlayacağını belirterek, ''kendisinin yaptığı yazılı açıklamayla sözlerine açıklık getirdiğini, pişmanlığını ortaya koyduğunu'' dile getiren Çelik, şunları kaydetti:''Bu sözleri söylememesi gerektiğini, maksadını aşan sözler olduğunu ifade etmiştir. Biz parti olarak kurulduğumuz günden beri fişlemelere karşı hep tavır koyduk. Demokratik bir ülkede kimsenin fişlenmesini doğru bulmuyoruz. Kimseyi fişlemiyoruz, kimseyi fişlemeye niyetimiz yok. Böyle bir niyetimiz de, böyle bir eylemimiz de yok. Kimsenin de bizi veya halkı fişlemesini de arzu etmiyoruz.''Hüseyin Çelik, Avni Doğan'ın sözlerinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, parti olarak bu sözleri tasvip etmediklerini, bu sözlerin arkasında olmadıklarını vurguladı.Sözleriyle ilgili rahatsızlığın Doğan'a da iletildiğini kaydeden Çelik, ''Sayın Milletvekilli bu sözlerinden dolayı uyarılmıştır'' dedi.Demokratik bir ülkede hiç kimsenin fişlenmesinin doğru kabul edilemeyeceğini, bunun tasvip edilemeyeceğini yineleyen Çelik, ''Kim yaptıysa yaptı. Biz başkalarının yaptığı yanlışlara ve hatalara düşmedik, düşmeyeceğiz'' diye konuştu.Doğan, bugün (20 Şubat 2010) bazı medya organlarında yayınlanan ve kendisine atfedilen "40 yıldır onlar bizi fişledi, şimdi de biz onları fişliyoruz" haberiyle ilgili yazılı açıklama yapmıştı.Avni Doğan, açıklamasında, 1995'ten beri yürüttüğü milletvekilliği sırasında yaptığı konuşmalarda ve verdiği konferanslarda demokrasiyi, insan haklarını savunduğunu, fişlemeye ciddi şekilde karşı olduğunu belirtmişti.Bu yaklaşımını Türk basının yakından bildiğini ifade eden Doğan, "Bahse konu haberle ilgili konuşmamın tamamı baştan sona incelendiği takdirde, esasen fişlemenin yanlışlığına vurgu yaptığım anlaşılacaktır. 'Şimdi de biz onları fişliyoruz' cümlesindeki maksat, 40 yıldır fişleme yapanları deşifre ettiğimizi açıklamaya çalışmaktı. Kastım buydu, ancak cümle maksadını aşmıştır. Gerek partimin gerek hükümetin gerekse şahsımın fişleme, takip etme gibi hukuka aykırı eylemlere karşı olduğumuz sürekli tekrarladığımız bir gerçektir" açıklamasında bulunmuştu.Kahramanmaraş Belediyesi Meclisi tarafından mahalle yapılan, ancak itiraz üzerine Danıştay kararı ile yeniden belde statüsüne kavuştuğu için 7 Mart'ta belediye başkanlığı seçimi yapılacak olan merkez Karacasu Beldesi'ndeki partisinin seçim bürosunu ziyaret eden, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi de olan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, 16 Şubat 2010 Salı günü seçim bürosunu dolduran Karacasululara hitap etmişti.Doğan, "Buralardaki halk, Kahramanmaraş Belediyesi'ne bağlanmayı istemiyordu. Eğer biz isteseydik ve açılan davalarda savunma hakkımızı kullansa idik, bu yerleşim yeri yeniden belde olamazdı. Biz hükümetiz ve bizim istemediğimiz şeyi de kimse yapamaz" şeklinde konuşmuştu. Soyguncuyla, hırsızla ve namusumuzla mücadele etmek için iktidarda olduklarını ileri sürmüştü.Doğan, "Maraş'ın tarihindeki en uzun vekilliği ben yaptım. Ben bir müteahhitle aynı masaya oturup bir çay içmedim. Eğer siyasetçiler, vekiller, belediye başkanları, zenginlerden yardım almaya başlamışsa iş bitmiş. Bizi konuşturmasınlar. Bizi konuştururlarsa laf bitmez. Yahu hükümet biziz. Yapılan her şeyi biz yaparız. Bizim istemediğimiz şeyi de kimse yapamaz" demişti.