40 rütbeli asker 'FETÖ üyeliği'nden tutuklandı

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 Harp Akademileri Komutanlığı personelinden 40'ı tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 25-26 Temmuz'da Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 34 yüzbaşı ve 1 astsubay başçavuş, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Hakimlik, şüphelilerden 40’ının "FETÖ/PDY üyesi olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.