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15 Temmuz Darbe Girişimi

40 rütbeli asker 'FETÖ üyeliği'nden tutuklandı

4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

21 Ağustos 2016 00:52

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 Harp Akademileri Komutanlığı personelinden 40'ı tutuklandı.   

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 25-26 Temmuz'da Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 34 yüzbaşı ve 1 astsubay başçavuş, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Hakimlik, şüphelilerden 40’ının "FETÖ/PDY üyesi olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.    

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