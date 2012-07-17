40 renk fotoğraf projesinin 6. rengi

40 Renk Fotoğraf Projesi hızla değişen dünyayı fotoğrafçılarla birlikte gezip, belgeleri gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen bir proje.



Her ülke ya da bölgenin bir rengi temsil ettiği bu proje kapsamında toplamda 40 gezi yapılacak.



Dünya Renkleri Seyahatleri'nin fotoğraf sanatçısı Muammer Yanmaz eğitmenliğinde ve Teoman Cimit rehberliğinde yürütülen bu projede bugüne kadar Hindistan, Ürdün-İsrail, Vietnam-Kamboçya, Venedik ve Kenya-Tanzanya gezileri yapıldı.



Gezinin 6. durağı ise Myanmar ya da batıda daha çok bilinen adıyla Burma.



Batıda Bengal Körfezi'nin, güneyde ise Andaman Denizi'nin sularıyla yıkanan Myanmar, komşuları Bengaldeş, Hindistan, Çin, Laos ve Tayland'dan dağların ve ormanların yarattığı doğal bir sınırla ayrılıyor. Dünyanın en büyük tik ağacı ihracatçısı olan Myanmar'da yeşim, inci, yakut ve safir gibi bir çok değerli taş madeni, doğalgaz ve petrol yatakları bulunuyor. Bu doğal zenginliklere karşın Myanmar, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.



Geçtiğimiz yıla kadar askeri cunta ile yönetilen ülke, Mart 2012'de devlet başkanının seçilmesi ve etnik gruplar arasında yapılan barış anlaşmaları sayesinde huzura kavuştu. 40 Renk fotoğrafçıları, bu yılın başında, işte tam da bu değişim döneminde, Myanmar'ı ziyaret etme fırsatı yakaladılar. Gezinin fotoğrafçıları, ekonomik açıdan dünya standartlarının altında olan bu ülke insanlarının; güleryüz, samimiyet ve mutluluk açısından dünya standartlarının üzerinde olduğuna tanıklık ettiler.



Bu gezinin fotoğrafları '40 Renk Fotoğraf Projesi 6. Renk: Myanmar Fotoğrafları' adı altında İstanbul - Metro City AVM'de 7 Temmuz 2012, Cumartesi, 18 Temmuz 2012, Çarşamba arası her gün sergilenmekte.



Sergide fotoğrafları yer alan fotoğrafçıların adları ise şöyle: Murat Asal, Teoman Cimit, Başak Duru, Ender Enön, Avşar Gülener, Ömer Sanda, Suat Şahin, Gülşen Şenbakkal, Murat Sait Tuban, Sevhan Tuban ve Muammer Yanmaz.