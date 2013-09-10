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Spor

40 milyon euro veren Atletico Madrid'in yeni Falcao'su Arda'yı alır!

Atletico Madrid yöneticileri, Arda'nın yeni hazırlanan sözleşmeye imza atması halinde bonservis bedelinin 40 milyon Euro'ya çıkacağını hatırlattılar

10 Eylül 2013 14:42

Atletico Madrid, milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme yenilemek için ilk adımı attı. Atletico Madrid, Turan için sözleşmeye 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli koyacağı ve milli oyuncuya da yıllık 5 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Galatasaray'dan Atletico Madrid takımına transfer olduktan sonra üstün bir performans gösteren Arda Turan'ın yeni sözleşmesinin hazır olduğu öğrenildi.

DHA’dan Mehmet Çiftçi’nin haberine göre, kulüp yetkililerinden edinilen bilgilere göre Arda, milli maç sonrası döneceği Madrid'de yeni sözleşmeye imza atacak.

Milli futbolcu bu yeni imza ile birlikte aldığı ücreti de yaklaşık iki katına çıkarmış olacak. Arda halen yıllık 2 milyon euro civarında bir ücret alıyor. Arda'ya önerilen rakamın Kolombiyalı yıldız Falcao'ya geçtiğimiz yıl verilen miktar olduğu belirtildi.

Atletico Madrid yöneticileri, Arda'nın yeni hazırlanan sözleşmeye imza atması halinde bonservis bedelinin 40 milyon Euro'ya çıkacağını hatırlattılar. İspanyol medyası, kulübün esas amacının futbol piyasasında artık düşük kalan Arda'nın bonservis bedelini yükselterek bir taşla iki kuş vurmak olduğu yazdı.

Atletico Madrid, İspanyol Futbol Federasyonu'na gönderdiği sözleşmede 24 milyon euroluk bir transfer bedeli belirlemişti.

Arda'yı bu sezon aralarında Galatasaray'ın da olduğu çok sayıda kulüp istemiş, ancak milli futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi üzerine bu transfer girişimleri suya düşmüştü.

Önümüzdeki transfer sezonundan itibaren Arda'yı transfer etmek isteyen kulüpler Atletico Madrid'e 40 milyon euroluk bonservis bedeli ödemenin dışında Arda'ya da en az yıllık 5 milyon Euro ücret ödemek zorunda kalacak.

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