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40 METRE YÜKSEKLİKTE 3 SAAT MAHSUR KALDI İSTANBUL (A.A)

18 Ocak 2011 11:16

-40 METRE YÜKSEKLİKTE 3 SAAT MAHSUR KALDI İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - Şişli'de vinç yardımıyla reklam afişi asarken yaklaşık 40 metre yükseklikte mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın dış cephesine vinç yardımıyla bir bankanın reklam afişini asmaya çalışan Mesut Gölge, afişin rüzgarın etkisiyle vince dolanması üzerine havada mahsur kaldı. Yaklaşık 40 metre yükseklikte duran Gölge'yi kurtarmayı başaramayan arkadaşları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.  Olay yerine gelen Şişli itfaiye ekiplerinin 23 metrelik merdiven aracının yetersiz kalması üzerine Bakırköy itfaiyesinden çağrılan 52 metrelik merdivenli araç, 3 saat mahsur kalan işçiyi kurtardı.   Mesut Gölge, kurtarıldıktan sonra ''Yukarısı çok soğuktu ve çok üşüdüm. 7 yıllık meslek hayatında daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım'' dedi.

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