40 mesleğe yeterlilik şartı geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, 26 Mayıs 2016'dan itibaren, "tehlikeli ve çok tehlikeli" işler sınıfında yer alan 40 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını bildirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca (MYK), 611 ulusal meslek standardının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, bu standartlardan 450'sinin "tehlikeli ve çok tehlikeli işler" sınıfında yer aldığını, buna ilişkin halen belgelendirme işleminin yapıldığını hatırlattı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, "Tehlikeli ve çok tehlikeli işler"den olup, MYK tarafından standardı yayımlanan ve bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden 12 ay sonra, mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını belirten Bakan Erdem, şunları kaydetti:



"Bu çerçevede, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup, 25 Mayıs 2015'de Bakanlığımızca çıkarılan tebliğde 40 meslek belirlenerek, bu meslekler mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamına alınmıştır. Sınav ve belgelendirme kapasitesi gelişimine göre yeni tebliğlerle mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı artırılacaktır.



26 Mayıs 2016'dan itibaren tebliğde belirtilen, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan 40 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler çalıştırılmayacak."

Masraflar fondan



Mesleki yeterlilik belgelerinin, uluslararası akreditasyonu olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olan bireylere verildiğini anımsatan Erdem, belge zorunluluğu getirilen meslekler ile bu mesleklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşların tam listesine, MYK internet sitesinden (www.myk.gov.tr) ulaşılabileceğini bildirdi.

Mesleki yeterlilik belgesi için eğitim alarak veya çalışarak mesleğini icra eden kişilerin, teorik ve uygulama sınavı sonucunda, ulusal meslek standardında belirtilen bilgi ve beceriye sahip olduklarını kanıtlamaları şartıyla mesleki yeterlilik belgesi alabildiğini belirten Erdem, mevcut çalışan ve işsizlerin MYK'nın yetkilendirdiği kuruluşlarda girdikleri ve başarılı oldukları sınava ilişkin ücret ile belge masrafının, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını, bu haktan bir kişinin, bir meslekte ve yalnızca bir kez yararlanabileceğini ifade etti.



Bakan Erdem, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından, üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinden belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacağını kaydetti.