40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri açıklandı. 1 Nisan'da çevrimiçi gösterimlerle başlayan festivalin ulusal yarışmaları 20-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor. 29 Haziran'a kadar devam edecek 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan tarihinde ilk çevrimiçi gösterimiyle başladı.

Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde yarışacak 13 film belli oldu. Ulusal Yarışma filmlerini, başkanlığını yönetmen Tolga Karaçelik'in üstlendiği, oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel'den oluşan jüri değerlendirecek.

Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde yer alacak filmlerin listesi şöyle:

Av (Emre Akay)

9,75 (Uluç Bayraktar)

Sardunya (Çağıl Bocut)

Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

Beni Sevenler Listesi (Emre Erdoğdu)

Yeniden Leyla (Barış Hancıoğulları)

Zîn ve Ali'nin Hikâyesi (Mehmet Ali Konar)

Af (Cem Özay)

Çatlak (Fikret Reyhan)

Cemil Şov (Barış Sarhan)

İnsanlar İkiye Ayrılır (Tunç Şahin)

Dirlik Düzenlik (Nesimi Yetik)

Sen Ben Lenin (Tufan Taştan)