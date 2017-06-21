Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 40 ilin valisi değişti. İçişleri Bakan Yardımcısı ile 19 ilin valisi merkeze çekildi. 12 kaymakam vali olarak atandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan kararnameye göre; aralarında İçişleri Bakan Yardımcısı ile 19 vali merkeze atanırken, 40 ilin valisi değişti ve 12 kaymakam vali olarak çeşitli illere atandı. Merkez valiliğine atanan isimlerin arasında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş da yer aldı.

Vali Coş 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi sırasında eline aldığı otomatik tüfekle darbeci askerlere meydan okumuştu.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamedeki vali atamalarının tam listesi:



