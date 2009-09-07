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Yaşam

40 günlük bebeği traktör ezdi

07 Eylül 2009 16:09

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Akhisar köyünde, geri manevra yapan traktör, 40 günlük bebeği ezdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa'dan gelen ve Akhisar köyünde mevsimlik işçi olarak çalışan Hamza ve Zeyni Ç. çifti, tarlada domates toplarken, 40 günlük bebekleri İbrahim Halil Ç'yi, bebek koltuğuyla bir ağacın gölgesine bıraktı.
Bu sırada, Mustafa A'nın (48) kullandığı domates yüklü traktör, geri manevra yaparken, bebek koltuğunun üzerinden geçti.
40 günlük bebek İbrahim Halil Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Traktör şoförü Mustafa A, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, bebeğin cesedi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tarlada domates topladığı sırada acı haberi duyarak olay yerine gelen Hamza ve Zeyni Ç. çifti, sinir krizi geçirdi.
Acılı çift, kontrol etmesi için bebeklerinin yanına 9 yaşında bir çocuk bıraktıklarını, bu çocuğun seslenmesine rağmen traktör şoförünün duymadığını iddia ettiler.

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