-40 GÜNLÜK BEBEĞE, KALP AMELİYATI SAMSUN (A.A) - 13.11.2010 - Samsun'da özel bir hastanede, doğuştan kalp damarları ters açılan 40 günlük bebeğin başarılı şekilde ameliyat edildiği bildirildi. Mediva Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde kalp ameliyatı olan 40 günlük Çağrı Doğan'ın başarılı bir operasyonla tekrar hayata döndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Doğan'ın doğuştan kalp damarlarının ters açıldığı, ameliyatı doktor Hacı Akar'ın gerçekleştirdiği bildirildi. Anne Sevinç Doğan, ameliyatı gerçekleştiren doktor Hacı Akar'a teşekkür ederek oğlunun sağlığına kavuşmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Doktor Akar ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.