40 çocuk ailesini kaybetti

Mardin’de yaşanan saldırıda yaklaşık 40 çocuk anne veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti. Çocuklar olay anını ağlayarak anlattı.



Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde, 44 kişinin öldüğü silahlı saldırıda yakınlarını kaybeden çocuklar, olay anını ağlayarak anlattı.



Sabahın erken saatlerinden itibaren köylülerle birlikte çok sayıda çocuk, yakınlarının mezarını ziyaret etti. Mezarlıkta bazı çocuklar dua ederken, bazıları da mezar taşlarına sarılarak ağladı.



Çocuklardan Sıddık Çelebi (12), olayda annesi Arife Çelebi'yi kaybettiğini belirterek, "Olayın olduğu gün annem nişana gitmişti. Biz kardeşlerimizle birlikte evdeydik. Silah sesleri duyduk. Muhtarın kızının sesi geldi. Olay yerine gittiğimizde çok yaralı vardı, her yer kan içindeydi. Babam ve diğer köylüler, herkesi arabalara koydu. Hastaneye götürdüler. Sonra kara haber geldi. Annemin öldüğünü duydum. Saldırıda annemin yanı sıra iki amcamı ve iki dayımı kaybettim" dedi.



11 yaşındaki Muhammet Selim Çelebi ise, saldırı günü evde olduklarını annesi ve kardeşlerinin nişana gittiğini belirtti.



Önce dikkati başka yöne çekmek için trafoya ateş açıldığını belirten Çelebi, "Daha sonra eve ateş ettiler. Olayda annem, ablam ve 1 yaşındaki yeğenim öldü. Çok zor bir olay" diye konuştu.



Canan Çelebi (11) de anne ve babasını saldırıda kaybettiklerini anlatarak, "Annem ve babamı kaybettik. Biz ortada kaldık. Teyzem bizi yanına alacağını söyledi. Durumumuzun ne olacağını bilmiyoruz. Kardeşlerimle birlikte mezarın başından ayrılmak istemiyoruz" dedi.



Mehmet Akyol da olayda amcasının oğlu ve 9 aylık hamile olan eşi Abide Akyol'u kaybettiklerini anlattı.



Doğum yapmak üzere olan Abide Akyol'un 1 yaşındaki çocuklarının da yetim ve öksüz kaldığını vurgulayan Mehmet Akyol, "Ölenlerin hepsi bizim akrabalarımız. Neden yapıldığını bilemiyoruz. Dayanılacak gibi değil" diye konuştu.



Mehmet Akyol ve Abide Akyol'un yakınları düğünlerinde çektikleri fotoğrafları ile ağıt yaktılar.



Saldırının gerçekleştirildiği evin dışından görüntü alan bazı gazetecilerin eve pencereden girmek istemesi üzerine köylüler tepki gösterdi. Köylülerin isteği üzerine gazeteciler köy dışına çıktı.



Öte yandan, saldırıda yaklaşık 40 çocuğun, anne veya babasını ya da her ikisini kaybettiği bildirildi.