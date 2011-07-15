'40' Bugün Perdede!



Batur Fatih İlhan



baturf@gmail.com

www.twitter.com/baturf





“Daha önce görmediğiniz bir İstanbul!”

Diyelim önünüze bir çanta dolusu para düştü. Talih kuşu mu? Dualarınız kabul mü oldu? Bir çeşit yazgı mı? Yoksa hepsi birden mi? İstanbul’un dolambaçlı sokaklarında geçen “40” işte bu soruların yanıtlarını arıyor. 13 milyon nüfuslu dev kentte birbirini tanımayan üç kişi kendilerine bir yol bulmaya çalışırken, kaderlerini değiştirecek bir çantanın peşine düşerler. İstanbul’da çekilen “40”, sürükleyici ve sıra dışı öyküsünü, belgesel tadı veren bir sinema diliyle anlatıyor.



İnanç, aşk, talih, kader, insan kaçakçılığı ve gökten düşen bir çanta para!



Metin, (Ali Atay) Doğu’daki köyünün korku dolu dünyasından İstanbul’a kaçmıştır ama hayat burada da kolay değildir. Bir yandan taksi şoförlüğü yaparken, bir yandan da sosyeteye uyuşturucu kuryeliği yaparak yaşamaya çalışmaktadır. Ona sorarsanız “lanetli”dir. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, işleri hep daha kötüye gitmektedir. Ama bir gün…



Godwill (Ntare Guma Mbaho Mwine) ise, tam tersine, Tanrı’nın seçilmiş insanı olduğuna inanmaktadır. Doğduğunda Nijerya’daki köyünün bilge ihtiyarları böyle demiştir. “Seçilmişlik” inancı onun her davranışını belirler. İnsan kaçakçılarının eline de bu yüzden düşmüştür. Şimdi İstanbul Tarlabaşı’nda, çeteler, uyuşturucu şebekeleri ve travestiler arasında çalışarak para biriktirmekte, kaçak gideceği Paris’te çocukluk aşkına kavuşacağı günü beklemektedir. Çevresi de yine Avrupa’ya kaçmaya çalışan Afrikalılarla doludur. Tam kaçma günü tüm parası çalınınca, bunun da Tanrı’dan bir mesaj olduğunu düşünür…



Sevda (Deniz Çakır), hayatta yerini bulamamış, ama aramaktan usanmamış İstanbullu genç bir kadındır. Budizmi, Hıristiyanlığı denemiş olmamış; Tasavvuf’a dalmış ama yine kendini bulamamış. Şimdi doğru yönü bulmak için nümerolojiden, yani sayılar biliminden medet umuyor. Mesleği olan hemşireliği ve günlük hayatının tekdüzeliğini geride bırakıp yeni bir hayata başlamak için sabırsızlanmakta… Evet, sayılar onu bir kez yanıltmış ve kocası Ali’ye yönlendirmiş ama… Her şeyin sıradan göründüğü bir Kasım günü sanki işler yoluna girmek üzere…



“40” filmi, Kasım ayının karanlık birkaç gününde İstanbul’un karmaşık sokaklarında gelişen garip olayların peşinden koşuyor. Metin, Godwill ve Sevda, 13 milyon kişinin yaşadığı bu koca kentte yalnızca üç kişiler; ama görünmez bir güç onları mıknatıs gibi çekmiş ve yazgılarını birbirine bağlamış. Sayıların kutsallığı, inanç, kader ve talihin ta kendisi!



Fida Film, 34 Productions, Emrah Yücel ve Karga Seven yapımcılığında gerçekleştirilen filmin senarist ve yönetmeni EMRE ŞAHİN.



Görüntü yönetmenliğini CLINT LEALOS’un, afiş tasarımını EMRAH YÜCEL’in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Deniz Çakır, Ntare Guma Mbaho Nwine, Rıza Akın, Yosi Mizrahi, Yavuz Özata, Sarp Aydınoğlu, Enginay Gültekin yer alıyor.



Sezen Aksu ve Ceza’nın müzikleriyle “40”, İstanbul’un hiç görmediğiniz bir yüzünü gösteriyor. “40”, bugün itibariyle 40 kopya ile tüm Türkiye’de vizyona giriyor...



“40”

KÜNYE

Yönetmen / Senaryo: EMRE ŞAHİN

Yapımcılar: SARAH WETHERBEE / EMRE ŞAHİN / EMRAH YÜCEL / MURAT AKDİLEK

Kurgu: EMRE ŞAHİN

Uygulayıcı Yapımcı: BURCU ONGAN / BÜLENT YURDAKUL

Görüntü Yönetmeni: CLİNT LEALOS

Sanat Yönetmeni: ÇAĞLAR NARLER

OYUNCULAR

ALİ ATAY

DENİZ ÇAKIR

NTARE GUMA MBAHO MWINE

RIZA AKIN

YOSİ MİZRAHİ

YAVUZ OZATA

SARP AYDINOĞLU

ENGİNAY GÜLTEKİN

www.40filmi.com

