40 bini aşkın kamu personeli ihraç edildi

Perşembe gecesi yayımlanan üç kanun hükmünde kararnameyle (KHK) birlikte yarısından fazlası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan olmak üzere toplamda 40 binin üzerinde kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi.

İhraç edilen Emniyet mensubu sayısı 7 bin 699 olurken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilân edilen olağanüstü hâlin tanıdığı olanaklarla çıkarılan KHK'lar kapsamında hiçbir ek işlem yapılmaksızın işten çıkarılan kamu personeli arasında 24 merkez valisi ve 100'ün üzerinde vali yardımcısı da yer aldı.

Darbe girişiminden Fethullah Gülen'i ve destekçilerini sorumlu tutan hükümet, Gülen'e yakın olmakla suçlanan kamu çalışanlarının işlerine son verileceğini açıklamıştı.

KHK'da kamudaki ihraçların gerekçesinin ise 'terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik' olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca 'Fethullahçı Terör Örgütü' olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olduğu tespit edilen kişilerin eşlerinin de pasaportlarının iptal edileceği kararı KHK'da bulunuyor.

Yine Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer KHK uyarınca kendi istekleriyle emekli olan veya tekrar mesleğe dönmek isteyen hakim ve savcılara 2 ay içerisinde başvuruda bulunmaları halinde dönüş kapısı açılacak.

Ağustos ayı içerisinde görevinden ihraç edilen hakim ve savcıların sayısı 3 bini aşmış durumda.

Yayımlanan KHK'larla birlikte Fethullah Gülen ile bağlantılı olduğu belirtilen ve yurtdışında eğitim gören toplam 158 kişinin öğrencilikle ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Ayrıca yurtdışında bulunan ve Fethullah Gülen ile bağlantılı olduğu ifade edilen okullardan alınan diplomalar da geçersiz sayılacak.

KHK'larda Fethullah Gülen ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yönetimine kayyum atanan şirketler için de yeni düzenlemeler yer alıyor.

Kayyum atanan şirketler, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.

TMSF'nin bu şirketlerin satışından elde edeceği gelirler ise Maliye Bakanlığı'na aktarılacak.