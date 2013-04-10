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Dünya

40 bin sandı, 40 milyon dolar kazandı

Kanada'da lotodan 40 bin dolar kazandığını sanan kadın, ikramiyenin 40 milyon dolar olduğunu öğrendi

10 Nisan 2013 14:27

Kanada'nın Toronto kentinde sayısal lotodan başta 40 bin Dolar kazandığını sanan bir kadın, aslında 40 milyon dolar kazandığını öğrendi.

51 yaşındaki Maria Carreiro, kızının kuponu internetten kontrol edip, asıl kazandığı ödülün 40 milyon Dolar olduğunu öğrenmesi üzerine, sokaklarda 'çılgın bir kadın gibi dansettiğini' söyledi. Carreioro, 30 yıllık evlilikten sonra Hawaii'de bir balayı yapmak ve daha büyük bir evde oturmak istediğni belirtti.

Carreiro'nun çocuklarına bakmak için iş hayatına veda etmeden önce bir fabrikada çalıştığı kaydedildi.
Carreiro eşininse, ikramiye kazanmalarından sonra çalışmayı bıraktığını söyledi.

Marria Carreiro, "İnanamamıştım. Titriyordum ve gerçek olduğuna inanamıyordum" dedi. Carreiro'nun önce sayısal loto oynadığı dükkanda kontrol ettiği kuponun 40 bin değil, 40 milyon dolar kazandığını evine dönüp, durumu yakınlarına anlattığında fark ettiği açıklandı.

Kanadalı yetkililer, 1 milyon Dolar'dan fazla ikramiye kazanan talihlilerin yüzde 60'ının borçlarını ödediğini, yüzde 56'sının tatile çıktığını, yüzde 36'sının yeni bir ev aldığını, yüzde 43'ünün ise ya emekli olduğunu, ya da çalışmayı bıraktığını söylüyor.

 

BBCTürkçe

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