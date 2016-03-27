40 bin mülteciye yardım eden Çeşmeli İmece grubunun Birnur annesi, iki bebeğin ailesi oldu

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ve şimdiye kadar 40 bin mülteciye yardım ederek Nobel adaylığıyla gündeme gelen Çeşme'deki "İmece İnisiyatifi" şimdi de iki bebeğin ailesi oldu. 3 ay önce kaçış yolu üzerinde sancıları tutan Afgan Azade Hüseyni'yi ölümden kurtarıp evine alan İmece gönüllüsü Birnur Eser, bu kez de parkta doğum yapmak üzere olan başka bir Afgan anne Ferzane Safari'ye sahip çıktı. 5 çocuklu aile şimdi emekli pedagogo Birnur Eser'in evinde ülkelerine geri dönecekleri günü bekliyor.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Afganistan’dan Avrupa’ya geçmek için 2 ay boyunca binlerce kilometre yol kat ederek gelen Afgan baba Cevat Hüseyni (24), 7 aylık hamile anne Azade Hüseyni ve 4 yaşındaki Muhammed Hüseyni’yi Çeşme Çiftlikköy’de bota binmek üzereyken Çeşme İmece İnisiyatifi gönüllüsü Birnur Eser fark etmiş. 22 yaşındaki genç kadının hamile ve ağrıları olduğunu gören Eser, Hüseyni ailesini kaçmaktan vazgeçirdi. Hastanede sağlıklı bir kız dünyaya getiren anne Azade Hüseyni, bebeklerine kendilerine yardımcı olan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve Yaşar ile Birnur Eser’in adlarına atıfla, “Merve Nur’ ismini koydu. Yeni doğan bebekle Afgan aileyi sokağa bırakmak istemeyen ve Yunan adalarına gitmesine engel olan hayırsever Birnur Eser, Hüseyni çiftine evinin kapılarını açtı. Aile Çeşme’de Eser’in evinde yaşamaya başladı.

Birnur Eser bu kez de 1.5 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte Çeşme’de parkta yatan Afgan hamile anne Ferzane Safari’yi fark etti. Her an doğum yapma riski bulunan anneyi Çeşme Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına alınmasını sağladı. Anne Ferzane Safari, burada Romina isimli bir kız bebeği dünyaya getirdi. Üç çocuklu çiftin zor durumda olduğunu gören hayırsever Eser, onlardan Yunanistan’a gitmemelerini, ülkelerine geri dönmelerini istedi. Afgan aile de AB ile Türkiye’nin göçmenler konusunda anlaşmasının ardından Avrupa hayalinden vazgeçti. Eser, Safari çiftini de ülkelerine dönene kadar evinde konuk ediyor. Eser, şimdi 5 çocuklu iki aile ile aynı evde yaşıyor. Eser’in aileleri denize açılmaktan vazgeçirmeye çalışmasının önemli nedenlerinden biri de daha önce yaşanan bir dram. Yaklaşık bir yıl önce doğumuna yardımcı olduğu bir kadın ve ailesi 10 gün boyunca Eser’in evinde barındı. Afganlı aile daha sonra botla Sakız Adası’na kaçmak istedi. Ailenin botu battı ve 2.5 haftalık Danyal bebek boğularak hayatını kaybetti.

Grup bugüne kadar 11 kadını kurtardı

İmece gönüllüleri olarak 1.5 yıl içerisinde 11’e yakın hamile kadını ölümden kurtardıklarını ve hastanede doğum yaptırdıklarını belirten Birnur Eser, “Biz gönüllüler olarak 40 bini aşkın göçmene kapılarımızı açtık” dedi. Anne Ferzane, baba Muhammed ve üç çocuğunun da pasaportu olmadığı için ülkelerine dönemediğini belirten Eser, “Artık Avrupa ülkelerine gitmek istemiyor ve ülkelerine dönmek istiyorlar. Ancak pasaportları olmadığı için de uçakla gidemiyorlar. Başbakan ve Göç İdaresi Müdürlüğü’nden bu ailenin ülkelerine dönmesi için yardım etmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Nobel'e aday olmak istiyorlar

İmece İnisiyatifi, Çeşme’de fakirlere yardım için 10 hayırsever tarafından kuruldu. Grup toplanan yiyecek ve gıda yardımını sığınmacılara dağıtıyor. İnisiyatif bugüne kadar Çeşme’de 40 bine yakın sığınmacıya el uzattı. Mülteci krizinde özveri ve fedakârlığından dolayı Yunan adalarının ‘Nobel Barış Ödülü’ne aday adayı gösterilmesini istemesinin ardından İmece de Nobel’e aday gösterilmesini bekliyor.