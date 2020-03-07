40 barodan gazetecilerin tutuklanmasına tepki: Anayasa'ya göre basın hürdür

40 baro, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve gazeteci Hülya Kılınç'ın Libya'da şehit düşen istihbarat görevlisi subayın ve ailesinin kimliğini deşifre ederek 'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanmalarına ve Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, gazetenin Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve editörü Semiha Alankuş'un aynı soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasına tepki gösterdi.

Gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına dair açıklama yapan barolar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararı ile “odatv.com” internet haber sitesine idari tedbir mahiyetinde erişim engeli getirilmesine tepki göstererek, gazetecilerin tutuklanması ve haber sitesine erişim engelinin ifade özgürlüğüne baskı olduğunu vurguladı.

"Anayasa'ya göre basın hürdür"

Barolar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanması, gazeteciler Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser'in tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi ve ODATV haber sitesine erişimin engellenmesi ifade özgürlüğüne açık bir baskı ve gözdağıdır. Sayısız defa belirttiğimiz üzere, hiç kimse suç işleme özgürlüğü içinde değildir. Ancak hukukun üstünlüğüne uygun olmayan, siyasi hesaplaşma tarzı yöntemlerle soruşturma yapıldığı algısı doğuran ve kaygıları güçlendiren her soruşturma hak ihlali yaratır. Kamuoyunu ilgilendiren, halkın öğrenme ve tartışma hakkı bulunan hallerde, devletin güvenlik ihtiyacı ile halkın bilme hakkı ve gazetecilerin ifade özgürlüğü çatıştığında, ifade özgürlüğü belli konularda devletin güvenlik ihtiyacının önüne geçer. Anayasamıza göre basın hürdür ve sansür edilemez. Gazeteciliğin suç olmadığını bildirir; keyfi, anayasaya, hukuka ve demokratik toplum gereklerine aykırı uygulamaların son bulmasını beklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”

Açıklamada imzası bulunan barolar ise şu şekilde: Adana Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Gaziantep Barosu, Hakkari Barosu, Hatay Barosu, İzmir Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Sinop Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ Barosu, Tokat Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu.