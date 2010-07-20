4 yüzyıl sonra tablosu bulundu

T24- Vatikan, İtalya'nın ünlü ressamlarından Caravaggio'ya ait yeni bir tablo bulunduğunu duyurdu.



Sanat eleştirmenleri ise Vatikan'ın resmi yayın organı L'Osservatore Romano'nun bugünkü nüshasında manşetten verilen gelişmeyi temkinli karşılamayı yeğledi.

Caravaggio adıyla tanınan Michelangelo Merisi'yi (1593-1610) ölümünün dördüncü yüzyılında çeşitli etkinliklerle anan İtalya'da, L'Osservatore Romano gazetesinde manşetten verilen haber heyecan yarattı. Haberde, Roma Katolik Kilisesine bağlı İsacılar (Cizvitler) tarikatına mensup rahiplerin Roma'da bir manastırda Caravaggio'ya ait yeni bir tablo buldukları belirtildi. "Aziz Lorenzo'nun Şehadeti" adlı tablonun, Caravaggio'nun çalışmalarındaki tüm karakteristikleri taşadığı ileri sürüldü.

L'Osservatore Romano, "Ölümünün dördüncü yüzyılında Caravaggio'ya ait yeni bir eser keşfedildi" manşetli haberinde, bir bölümünün resmini yayımladığı tabloyla ilgili olarak, "Çalışmanın Caravaggio'ya ait olduğu henüz kesin kes kanıtlanmış değil. Ancak tablonun, tarz açısından hiçbir kusurun olmadığı, harika bir eser olduğu da ortada" ifadelerini kullandı.



UZMANLAR TEMKİNLİ

Eleştirmenlerin ise konuya temkinli bir üslupla ve genelde kuşkuyla yaklaşmaları dikkati çekti. Caravaggio konusunda "Fonti e Documenti" (Kaynaklar ve Belgeler) adlı bir kitap da kaleme almış olan Stefania Macioce, "Tabloyu yakından görüp incelemem lazım. Ama fotoğraflar, çalışmanın üstadın eliyle hiçbir alakası olmadığı kanaatini uyandırıyor" dedi.

Caravaggio uzmanlarından Francesca Cappelleti, papazların onardıkları tabloyu daha önce incelediğini belirterek, "Sözü edilen tuvali birkaç yıl önce görme imkanım olmuştu. Ben, Napolili bir yeni yetmenin üstadı taklit etmeye çalışmış olabileceğini düşünmüştüm" diye konuştu.

Eski Vatikan Müzesi Müdürü Francesco Buranelli ise daha diplomatik bir dil kullanarak, "Bu güzel tablonun, tarihçiler ve laboratuvar uzmanlarınca incelenmesi gerekiyor. Tablo, Caravaggio tarzında bir çalışma mı? Evet, bunu söylemek mümkün olabilir. Ama Caravaggio'nun eseri mi? Bu konuda aynı fikirde değilim" dedi.

CARAVAGGIO KİMDİR?

Asıl adı Michelangelo Merisi da Caravaggio olan ressam, Rönesans döneminin en ünlü ressamlarından ve Barok sanat akımının öncülerindendir. Ayrıca Caravaggio, ışık ve gölge oyunlarını güçlü bir şekilde kullanmıştır. Caravaggio'nun en önemli eserlerinden birisi Roma'daki S. Luigi dei Francesci Kilisesi'nin Contarelli Şapeli'ndeki Aziz Matta'nın yaşamını konu alan bir dizi resimdir. Caravaggio adını doğduğu kentten almıştır. 1571'de Milano'da doğan ünlü ressam 4 yaşında Simone Peterzano isimli ressamın yanına çırak olarak girmiştir. Caravaggio 1610 yılında, 39 yaşında hayatını kaybetti.

