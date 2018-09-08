4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Demirtaş'tan ilk açıklama: Bu defter öyle kolay kapanmayacak

Yaklaşık 2 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yargılandıkları davada 4 yıl, 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş "Hukuk mücadelemiz kesintisiz devam edecek, bu defter öyle kolay kapanmayacaktır. 'Ben yaptım oldu. Bitti.' diyenler hep yanıldılar, yine yanılacaklar" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mesajlar şöyle:

"Yasa dışı ve hukuka aykırı bir sözde yargılama sonucunda bizi cezalandırdıklarını zanneden mahkeme heyeti üyeleri hakkında hem HSK'ye hem de Cumhuriyet Savcılığına, "yargı yetkisini ve görevini kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda bulunacağız.

Etkili bir soruşturma, bugün itibarıyla yapılmayabilir ama bir gün hukuk işlemeye başladığında bunlar da, bunları yönlendiren siyasiler de yargı önünde hesap vereceklerdir.

Hukuk mücadelemiz kesintisiz devam edecek, bu defter öyle kolay kapanmayacaktır. "Ben yaptım oldu. Bitti." diyenler hep yanıldılar, yine yanılacaklar."

