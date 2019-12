-4 YENİ FİLM VİZYONA GİRECEK İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Sinemaseverler bu hafta dram, gerilim ve komedilerin yer aldığı biri yerli 4 yeni filmle buluşacak. Emre Şahin'in yönettiği ve Ntare Guma Mbaho Mwine, Deniz Çakır, Ali Atay ile Rıza Akın'ın oynadığı ''40'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmin konusu şöyle: ''Diyelim önünüze pat diye bir çanta dolusu para düştü. Talih kuşu mu? Dualarınız mı kabul oldu? Bir çeşit yazgı mı? Yoksa hepsi birden mi? İstanbul'un dolambaçlı sokaklarında geçen 40 işte bu soruların yanıtlarını arıyor. 12 milyon nüfuslu kentte birbirini tanımayan üç kişi kendilerine bir yol bulmaya çalışırken bir çantanın peşine düşer.'' Antoinette Beumer'ın yönettiği ve Anna Drijver, Katja Herbers, Kim van Kooten ile Barry Atsma'nın oynadığı ''Çatı Katı (Loft)'' filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: ''Evli beş arkadaş, sevgilileriyle buluşmak için bir çatı katı kiralar. Çatı katının 5 tane anahtarı vardır ve her şey planladıkları gibi gitmektedir. Bu durum çıplak bir kadın cesedinin çatı katındaki yatakta bulunmasına kadar devam eder. Bu meçhul kadın bir anda her şeyi altüst eder ve 5 arkadaş birbirleri hakkında ne kadar az şey bildikleri gerçeğiyle karşı karşıya kalır.'' Iciar Bollain'in yönettiği ve Gael Garcia Bernal, Luis Tosar, Karra Elejalde ile Raul Arevalo'nun oynadığı ''Yağmuru Bile (Tambien La Iluvia-Even The Rain)'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerle buluşacak. Filmde, takıntılı idealist Sebastian, Kristof Kolomb ile ilgili bir film çekmeye karar verir. Farklı bir açıdan bakarak Kolomb'un mitini tersine çevirmeye çalışacak. Michel Leclers'in yönettiği ve Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem ile Carolo Franck'ın oynadığı ''Aşkın Halleri (Le Nom Des Gens- The Names of Love)'' filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin yüzünü güldürecek. Filmde, Fransa'da yaşayan özgür ruhlu ve sol görüşlü Arap genç kız Baya, kadınlığını kullanarak muhafazakar erkekleri kendi politik yaşam tarzıyla tanıştıran deli dolu biridir. Fakat orta yaşlarındaki apolitik Yahudi veteriner Arthur ile karşılaştığında işler biraz karışır.