4 yaşındaki kız, şeker sandığı eroin paketlerini arkadaşlarına dağıttı

ABD’nin Delaware eyaletinde 4 yaşındaki bir kız çocuğu kreşe gittikten sonra, çantasındaki küçük paketleri şeker sanarak arkadaşlarına dağıttı. Çantada 4′er gramlık paketler halinde 1 kilogram eroin olduğu ortaya çıktı. Kreş yöneticilerinin, çocuklar paketleri açmadan durumu fark edip müdahale ettikleri belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, olayı araştıran eyalet polisi, okul çantası köpek tarafından parçalandığı için, 30 yaşındaki annenin, kızını farklı bir çanta ile kreşe gönderdiğini, eroinin de bu çantada bulunduğunu belirledi. 6 bin dolar kefaletle serbest kalan anne, uyuşturucu madde bulundurmak ve 3 çocuğunun hayatını tehlikeye atmak suçlarından yargılanacak. Bu süre içinde çocuklarına yaklaşamayacak. Yaşları 4 ile 11 arasında olan çocuklar ise bir akrabalarına teslim edildi.

Şüphelinin yakınları ise "çantanın anneye değil, bir arkadaşına ait olduğunu" savundu.