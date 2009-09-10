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4 yaşındaki çocuk yangında can verdi

10 Eylül 2009 14:04

Avcılar'da bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Tahtakale Mahallesi Doğa Sokak 36 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Avcılar'ın yanı sıra Bahçeşehir ve Resneli itfaiye ekipleri de müdahale etti. Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangının ardından daireye giren itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki Abdülsamet Kabak'ın cesedini buldu.

Dumandan boğularak öldüğü anlaşılan küçük Abdülsamet'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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