4 yaşındaki çocuk yangında can verdi

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|Avcılar'da bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuk
hayatını kaybetti.
Tahtakale Mahallesi Doğa
Sokak 36 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen
bir nedenle yangın çıktı. Yangına Avcılar'ın yanı sıra Bahçeşehir ve Resneli
itfaiye ekipleri de müdahale etti. Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangının
ardından daireye giren itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki Abdülsamet Kabak'ın
cesedini buldu.
Dumandan boğularak öldüğü anlaşılan küçük Abdülsamet'in
cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma
sürdürülüyor.