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4 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 03:40

-4 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Maltepe'de, 4 yaşındaki bir çocuk traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, traktörüyle sebze-meyve satışı yapan bir sürücü, satış yapmak amacıyla aracını Fındıklı Mahallesi Yeşil Sokak'a park etti. Bu sırada alışveriş yapmak üzere Birsen Taşyurt, 4 yaşındaki oğlu Akın Taşyurt ile birlikte traktörün yanına geldi. Traktörün yakınında oynayan çocuk, freni boşaldığı iddia edilen aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adı açıklanmayan traktör sahibini gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürdü. Küçük çocuğun cenazesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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