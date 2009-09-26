4 yaşındaki çocuk maganda kurbanı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, düğün töreninde davetlilerden birisinin havaya açtığı ateş sonucunda yaralanan 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Kaçan zanlı, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, ruhsatsız olduğu bildirilen aile çay bahçesindeki Hasan Kirlioğlu'nun düğün törenine davetli olarak Ankara'dan geldiği bildirilen A.D'nin (40), belindeki tabancayla havaya ateş ettiği öne sürüldü. A.D, daha sonra da boşalan şarjörü değiştirdikten sonra silahın, namlusu yere doğruyken birkaç kez daha patladığı iddia edildi.

Bu esnada seken kurşunlar, konuklardan 4 yaşındaki Metehan Durmaz'ın göğsüne, İdris Arslan'ın (36) omzuna ve daha önce 32 yaşında olduğu bildirilen 12 yaşındaki Damla Özçelik'in de bacağına isabet etti.

Yaralılar, Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Metehan Durmaz, ambulansla Kırşehir Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Durmaz'ın cenazesi Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun annesi Necla Durmaz ve diğer yakınları, ölüm haberi üzerine fenalık geçirdi. Cenaze, daha sonra Çiçekdağı ilçesine, oradan da otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Diğer yaralılar Özçelik ve Arslan ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Öte yandan, olay sonrasında otomobiliyle kaçtığı ileri sürülen zanlı A.D, polisin takibi sonucunda Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yakalandı. A.D, Yerköy'deki sorgusunun ardından Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ruhsatsız olduğu belirtilen çay bahçesinin ise mühürlenmesi için işlem başlatıldı.