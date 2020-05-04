Nevşehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 TL ceza yazıldı. Ceza, Vali İlhami Aktaş tarafından iptal edildi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde evlerinin önündeki alanda oyun oynayan 4 yaşındaki Yavuz Selim Akyol’a, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Kaymakamlık görevlilerince 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı kesilen cezayı gören ailesi şok yaşadı. Akyol ailesinin çocuklarının adına düzenlenmiş ceza tutanağını sosyal medyadan paylaşması üzerine Vali İlhami Aktaş’ın talimatıyla ceza iptal edildi. (DHA)