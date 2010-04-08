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Yaşam

4 yaşındaki Arda üvey anne kurbanı

İstanbul'a çalışmaya giden babasını özleyen 4 yaşındaki Arda Çarboğa’nın ağlamasına sinirlenen üvey anne Şükran Ayman, çocuğu döverek hasta

08 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul'a çalışmaya giden babasını özleyen 4 yaşındaki Arda Çarboğa’nın ağlamasına sinirlenen üvey anne Şükran Ayman, çocuğu döverek hastanelik etti. ‘Merdivenlerden düştü’ denilerek hastaneye götürülen Arda, üvey anneden alınarak amcasına verildi.




Babasına bırakıp gitti

Patnos’ta oturan Vahyettin Çarboğa, eşi Fatma Çarboğa’dan geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldı. Anne Fatma Çarboğa tek çocukları olan Arda’yı babasına bırakarak memleketi Rize’ye gitti. Boşanmak için gerekli başvuruları yapan Vahyettin Çarboğa, Siirt’in Kozluk ilçesinden Şükran Ayman (25) ile birlikte yaşamaya başladı.

Oğlu Arda’yı üvey annesine teslim eden Çarboğa, inşaatlarda çalışmak için İstanbul’a gitti. 3 Nisan günü komşuları tarafından gözü şiş ve vücudunda morluklar görülen Arda, önce Patnos Devlet Hastanesi'ne oradan da Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Görme kaybı var

Gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı bulunduğu ileri sürülen Arda’yı dövdüğü gerekçesiyle üvey anne Ayman gözaltına alındı. Arda’nın merdivenden düştüğünü iddia eden Ayman, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doktorlar, hastanedeki tedavisi sırasında da ‘baba' diye ağlayan Arda’ya darp edildiği yolunda rapor verdi. Arda, amcası Ali Çarboğa’ya teslim edildi.



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