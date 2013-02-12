Ergin: 4. yargı paketi birkaç teknik detaydan sonra yürürlüğe girecek

Adalet Bakanı Sadullah Ergin 4. yargı paketinin birkaç teknik detaydan sonra yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yargı Reformu Çalışma Toplantısı sona erdi.

Başbakanlık Yeni Bina'da basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.

Toplantıya Başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ'ın yanı sıra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve bazı hukukçu milletvekilleri katıldı.

Toplantıda, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan "4'üncü Yargı Reformu Paketi" ele alındı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "4. yargı paketi imzaya açıldı, birkaç düzeltmeden sonra yürürlüğe girecek" dedi.

Ergin paketin 22 maddeden oluştuğunu söyledi.

Pakkette neler var?

4. Yargı Paketi’nde özellikle Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun terör propogandası ve terör örgütlerine yardım ve yataklığı düzenleyen maddelerinde önemli değişiklikler yer alıyor.

Paketle birlikte ceza kanununun örgüt propogandasını düzenleyen 220. maddesinin 8. fıkrasının değiştirilmesi öngörülüyor.

Propogandaya üç yıla kadar hapis cezası öngören bu maddede yapılan değişiklikle, suçun oluşması için artık cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlere başvurmayı alenen teşvik etmek unsuru aranacak.

Şiddet yoksa suç da yok

Diğer önemli değişiklikler ise Terörle Mücadele Kanunu'nun 6 ve 7. maddelerinde yapıldı.

6. madde terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası öngörüyordu.

Artık, terör örgütüne yönelik açıklama yapmak, yazı yazmak, örgütün amacını açıklamak, bildiri basmak ve yayınlamak şiddeti teşvik etmediği sürece suç olmayacak.

KCK tutuklularına tahliye yolu

Bu düzenlemelerin hayata geçmesi halinde bazı gazetecilerle belediye başkanları ve KCK tutuklularının da yararlanması bekleniyor.

Pakkette yer alan diğer bazı yenilikler ise şöyle:

İşkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı kaldırılacak.

Ceza kanunda "suçu ve suçluyu övme"ye dönük düzenlemeler yumuşatılacak.

"Halkı askerlikten soğutma" suçuna verilen hapis cezası, adli para cezasına dönüştürülecek.

Adli yardımdan yararlanma koşulları, kolaylaştırılıyor.

Adli yardım talebi reddedilenler, karara itiraz edebilecek, istenirse duruşmalı inceleme yapılacak.

3.5 ayda tamamlanamayan kamulaştırma işlemlerinde hak sahibine yasal faiz ödenmesi olanağı getirilecek.