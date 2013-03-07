Çelik: 4. Yargı Paketi, tutuklu gazetecileri kapsamıyor

AKP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapan Hüseyin Çelik, çalışmanın Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum olmasına sebep olan usul ve esasları kapsadığını söyledi.

Çelik, Meclis Başkanlığı'na gün içerisinde sunulan 4. Yargı Paketi içerisinde tutuklu gazeteciler için bir düzenleme olmadığını söyledi. Çelik, "Şiddeti meşrulaştıran, teşvik eden haberler suç olmaya devam edecektir" dedi.

Hüseyin Çelik İmralı ile görüşmeler konusunda da CHP ve MHP'nin tavrını eleştirdi. AK Parti Sözcüsü, Bahçeli'nin açıklamalarını "ırkçı hezeyan olarak" değerlendirdi.